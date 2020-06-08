В Испании назвали клуб, который предлагал 100 миллионов евро за Ансу Фати
Клубом, который предлагал 100 миллионов евро за нападающего "Барселоны" Ансу Фати, был "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport.es.
По сведениям издания, английский клуб был готов купить футболиста в летнее трансферное окно, но получил отказ. Президент "Барсы" Жозеп Бартомеу отметил, что Фати не продается ни за какие деньги.
17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Сумма отступных в контракте составляет 400 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18