В Испании назвали клуб, который предлагал 100 миллионов евро за Ансу Фати

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В Испании назвали клуб, который предлагал 100 миллионов евро за Ансу Фати

Клубом, который предлагал 100 миллионов евро за нападающего "Барселоны" Ансу Фати, был "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английский клуб был готов купить футболиста в летнее трансферное окно, но получил отказ. Президент "Барсы" Жозеп Бартомеу отметил, что Фати не продается ни за какие деньги.

17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Сумма отступных в контракте составляет 400 миллионов евро.

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