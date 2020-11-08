В Испании назвали ориентировочные сроки восстановления форварда "Барселоны" Ансу Фати

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати пропустит от двух до четырех месяцев из-за травмы мениска, сообщает AS.

По сведениям издания, в ближайшее время будет принято решение о методике лечения футболиста. Если мениск удастся сохранить, то сроки восстановления будут наиболее длинными, но в будущем это может иметь положительный эффект для колена форварда.

Вторым вариантом является удаление мениска. В этом случае Фати восстановится быстрее, но в будущем у него могут быть проблемы с коленом.

Таким образом, Фати вернется на поле либо в январе, либо в марте, в зависимости от формата лечения.

В нынешнем сезоне 18-летний Фати провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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