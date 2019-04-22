В Испании назвали предварительный диагноз травмированного Черышева

Стал известен характер травмы российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, сообщает Super Deporte.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано сильное растяжение связок колена. Таким образом, хавбек избежал разрыва связок и сможет вернуться в строй через несколько недель.

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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