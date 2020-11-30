В Испании назвали сроки восстановления Азара

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар пропустит три недели из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение бедра правой ноги. Форвард получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (1:2).

Таким образом, Азар пропустит матчи Ла Лиги с "Севильей" и "Атлетико" в Ла Лиге, а также поединки Лиги Чемпионов с "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией".

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах и забил два гола.

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