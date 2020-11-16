В Испании назвали сроки восстановления Бускетса после травмы колены

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс пропустит около недели из-за травмы колена, сообщает журналист Адриа Альбетс.

По сведениям источника, футболист точно пропустит матч 10-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (21 ноября), но сможет сыграть в поединке 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с киевским "Динамо" (24 ноября).

В нынешнем сезоне 32-летний Бускетс провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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