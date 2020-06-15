В Испании назвали сроки восстановления нападающего "Реала" Васкеса

Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес пропустит около двух недель из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Из-за травмы он может пропустить матчи чемпионата Испании с "Валенсией", "Реалом Сосьедад", "Мальоркой" и "Эспаньолом".

Напомним, что в первом матче после возобновления сезона "Реал" обыграл "Эйбар" со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 28-летний Васкес провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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