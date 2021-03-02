В Испании назвали сроки восстановления Рамоса и Бензема

Футболисты мадридского "Реала" защитник Серхио Рамос и нападающий Карим Бензем вскоре могут вернуться на поле, сообщает Marca.

По сведениям издания, Бензема сегодня, 2 марта, занимался по индивидуальной программе. Есть вероятность, что он сможет сыграть в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (7 марта). Рамос также занимается индивидуально. Возвращение защитника в строй ожидается 16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты" (16 марта).

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. На счету 34-летнего Рамоса три забитых мяча и один голевой пас в 18 поединках.

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