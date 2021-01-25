В Испании назвали сроки восстановления Серхи Роберто

Теги барселонасерхи роберто травмы

В Испании назвали сроки восстановления Серхи Роберто

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто может вернуться в строй в ближайшие дни, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист в настоящее время завершает курс восстановления после травмы. Есть вероятность, что Роберто сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (31 января).

28-летний Роберто не играет из-за травмы с середины ноября. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов