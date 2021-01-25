В Испании назвали сроки восстановления Серхи Роберто

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто может вернуться в строй в ближайшие дни, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист в настоящее время завершает курс восстановления после травмы. Есть вероятность, что Роберто сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (31 января).

28-летний Роберто не играет из-за травмы с середины ноября. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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