В Испании недовольны зарплатой президента Ла Лиги

Стала известна зарплата главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, оклад Тебаса составляет 629 тысяч евро в год. Также он получил еще 250 тысяч евро в качестве премии.

"Кто-то думает, что это много, других считают наоборот. Мне кажется, что моя зарплата недостаточная", - сказал Тебас.

Стоит отметить, что в Испании недовольны размером зарплаты Тебаса, считая ее завышенной. Напомним, что глава Ла Лиги является ярым фанатом "Реала".

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