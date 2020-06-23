В Испании обсуждают частичное возвращение зрителей на стадионы

Испанские футбольные власти разрабатывают новый медицинский регламент, который позволил бы пускать болельщиков на матчи.

Как сообщает Yahoo Sports, речь идёт о частичном заполнении трибун, предварительно, на 10-15 процентов.

Напомним, что сезон в Испании возобновился чуть более недели назад и должен завершиться во второй половине июля.

Фанаты будут обязаны зарегистрироваться перед матчем, измерить температуру тела при входе на стадион, а на самой арене находиться в защитных масках.

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