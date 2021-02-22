В Испании оценили шансы Бензема сыграть с "Аталантой"

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист не успевает восстановиться после травмы. Из-за повреждения он пропустил матч чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:0).

Матч "Аталанта" - "Реал" состоится 24 февраля, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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