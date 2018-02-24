В Испании опасаются приезда фанатов "Локомотива"

В Испании остались не очень довольны тем, что в 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" встретится с "Локомотивом".

Как сообщает AS, несмотря на то, что ультрас "Локомотива" не столь опасен, как фанаты "Спартака", все равно в Мадриде их видеть не хотят.

Отметим, что больше всего в Испании боятся группировку фанатов "Викинги".

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