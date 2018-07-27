В Испании определили четырех кандидатов на усиление линии атаки "Реала"

Авторитетное испанское издание AS определило четырех кандидатов на усиление линии атаки мадридского "Реала".

Так, по мнению журналистов известной газеты, этим летом королевский клуб может подписать кого-то из следующего списка: Эдинсона Кавани (ПСЖ), Родриго Морено ("Валенсия"), Роберта Левандовски ("Бавария") или Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, Роналду остался удивлен тому, кем "Реал" планирует его заменить. | soccernews.ru