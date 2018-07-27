В Испании определили четырех кандидатов на усиление линии атаки "Реала"
Авторитетное испанское издание AS определило четырех кандидатов на усиление линии атаки мадридского "Реала".
Так, по мнению журналистов известной газеты, этим летом королевский клуб может подписать кого-то из следующего списка: Эдинсона Кавани (ПСЖ), Родриго Морено ("Валенсия"), Роберта Левандовски ("Бавария") или Харри Кейна ("Тоттенхэм").
Напомним, Роналду остался удивлен тому, кем "Реал" планирует его заменить. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов
-
Эмери встретится с бывшим клубом: "Арсенал" сыграет с ПСЖ
-
Старт на Лазурном берегу: "Челси" и "Интер" сыграют на Международном кубке чемпионов
-
Давид против Голиафа: "Спартак" и "Оренбург" сойдутся в первом туре РФПЛ
-
Главные новости дня: 27 июля
-
Манджукич отказался переходить в немецкий клуб
-
"Локомотив" - ЦСКА - 0:1 (обзор)
-
ЦСКА дожимает "Локомотив" и становится обладателем Суперкубка России 2018
-
Два клуба АПЛ поборются за игрока сборной Мексики
-
Уткин раскритиковал матч за Суперкубок России
-
Клопп: "Одна из моих целей в жизни - заставить Моуринью улыбнуться"
-
Игрок "Манчестер Юнайтед" сообщил о желании покинуть клуб
-
ЦСКА выпустил ролик, посвященный Головину
-
Мата: "Мы хотим позитивного сезона, показать хороший футбол и выиграть несколько трофеев"
-
"Барселона" получила предложение по Мине
-
"Бавария" планирует побороться за Мартиаля
-
"Челси" на замену Куртуа рассматривает еще двух вратарей
-
"Арсенал" интересуется еще одним игроком "Сампдории"
-
ЦСКА теряет Дзагоева
-
Орлов прокомментировал трансфер Головина в "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20