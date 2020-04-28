В Испании определили возможную дату возобновления Ла Лиги

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что Высший спортивный совет страны предоставил в Министерство здравоохранения специальный план возобновления первенства Ла Лиги, которое в настоящее время приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса.

С 4 мая игрокам разрешат проводить тренировки на клубных базах по индивидуальной программе. С ними можно будет работать ограниченному числу персонала. С 18 мая игрокам можно будет заниматься в группах по шесть человек. Через неделю это число, возможно, увеличат до восьми. С 1 июня команды могут получить право на проведение полноценных тренировок. 5 июня матчи чемпионата Испании могут возобновиться при пустых трибунах. Если футболисты не будут готовы, то дата возобновления турнира может быть перенесена на 12 июня.

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