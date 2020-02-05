В Испании определились с местом проведения финалов Кубка на ближайшие четыре года

Финал Кубка Испании в ближайшие четыре гола пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

В Севилье состоятся финалы 2020, 2021, 2022 и 2023 годов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше в полуфинал уже вышла "Гранада", которая обыграла "Валенсию". В других парах 1/4 финала сыграют: "Мирандес" - "Вильярреал", "Реал" - "Реал Сосьедад", "Атлетик" - "Барселона".

"Барселона" выигрывала Кубок Испании 30 раз, что является рекордным показателем. Второе место занимает "Атлетик" (23), третье - "Реал" (19).

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