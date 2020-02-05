В Испании определились с местом проведения финалов Кубка на ближайшие четыре года

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В Испании определились с местом проведения финалов Кубка на ближайшие четыре года

Финал Кубка Испании в ближайшие четыре гола пройдет в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

В Севилье состоятся финалы 2020, 2021, 2022 и 2023 годов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше в полуфинал уже вышла "Гранада", которая обыграла "Валенсию". В других парах 1/4 финала сыграют: "Мирандес" - "Вильярреал", "Реал" - "Реал Сосьедад", "Атлетик" - "Барселона".

"Барселона" выигрывала Кубок Испании 30 раз, что является рекордным показателем. Второе место занимает "Атлетик" (23), третье - "Реал" (19).

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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