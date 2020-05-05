В Испании от коронавируса скончался бывший вице-президент "Реала"



Бывший вице-президент мадридского "Реала" Амадор Суарес в возрасте 76 лет скончался от осложнений, вызванных заражением коронавируса, сообщает официальный сайт королевского клуба.

"Президент клуба и совет директоров выражают соболезнования в связи с кончиной Амадора Суареса. Все наши мысли сейчас с его родными и близкими", - говорится в заявлении клуба.

Суарес устроился на работу в "Реал" в 2006 году на должность директора клуба. Через год его повысили до поста вице-президента мадридского клуба. В 2009 году он покинул клуб.

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