В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда
Мадридскому "Реалу" придется инвестировать 852 миллиона евро в покупки нападающих ПСЖ Килиана Мбаппе и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает AS.
По сведениям источника, за трансферы обоих игроков королевскому клубу придется заплатить 300 миллионов евро. Зарплата Мбаппе за шесть лет составит 432 миллиона евро, а Холанда - 120 миллионов.
Ранее сообщалось, что "Реал" планирует купить 22-летнего Мбаппе и 20-летнего Холанда. Оба футболиста готовы перебраться в Мадрид, но проблемой может быть не лучшее финансовое положение королевского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20