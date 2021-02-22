В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда

Мадридскому "Реалу" придется инвестировать 852 миллиона евро в покупки нападающих ПСЖ Килиана Мбаппе и дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает AS.

По сведениям источника, за трансферы обоих игроков королевскому клубу придется заплатить 300 миллионов евро. Зарплата Мбаппе за шесть лет составит 432 миллиона евро, а Холанда - 120 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" планирует купить 22-летнего Мбаппе и 20-летнего Холанда. Оба футболиста готовы перебраться в Мадрид, но проблемой может быть не лучшее финансовое положение королевского клуба.

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