В Испании подвели первые итоги использования системы VAR в чемпионате

Теги система видеоповторов var

В Испании подвели первые итоги использования системы VAR в чемпионате

В Испании довольны внедрением системы видеоповторов (VAR) в матчах Примеры, сообщает Marca.

По сведениям источника, благодаря использованию системы количество судейских ошибок уменьшилось на 4,79 процентов. Из 397 эпизодов пенальти, 19 были скорректированы благодаря VAR. Также были отменены 21 желтая и пять красных карточек, которые арбитры показали ошибочно. Кроме того, VAR помогла засчитать 15 голов в 30 случаях использования системы при взятии ворот.

Ранее сообщалось, что новой системой недоволен президент "Реала" Флорентино Перес, который считает, что в результате ее использования были допущены ошибки в матчах его команды с "Реалом Сосьедад" (0:2) и "Бетисом" (2:1).

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