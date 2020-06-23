В Испании полыхнул скандах из-за судейства в матче "Реал" Мадрид - "Реал Сосьедад"! Почему "Барса" не станет чемпионом, сколько денег занес Перес и что думает испанская пресса?

"Реал" Мадрид – сильнейшая команда Испании прямо сейчас, но ей не нужна помощь арбитров вместе с VAR. Это – главный месседж испанской прессы после скандальной победы "бланкос" над Сосьедад. Недавно мы разбирали игровую составляющую данного поединка, и решили полностью абстрагироваться от темы судейства. Но после того, как в Испании начало "полыхать" не по-детски, пройти мимо без описания самой сути стало невозможно. Суть в том, что три очень спорные моменты трактовались в пользу королевского клуба: неочевидный пенальти Винисиуса, отменен мяч Янузая и решающий гол Бензема, который подыграл себе то ли рукой, то ли плечем. Больше всего споров вызывает результативный выстрел бельгийца с дальней дистанции. Даже мадридские эксперты расходятся во мнениях – Итурральде (AS) кричит о несправедливости, зато Андухар (Marca) поддерживает решение рефери (если что, это фамилии авторитетных журналистов). Официальный сайт клуба из Сан-Себастьяна называет судейский фактор основной причиной поражения: "Да – невозможно".

Баски делают акцент на двух скандальных эпизодах, которые якобы повлияли на итоговый результат. "Всегда сложно побеждать Мадрид, но в таких матчах, как сегодня, – особенно сложно. Сомнительный пенальти в пользу" бланкос "и отмененный гол Янузая лишили нас хотя бы очка. Оба коллектива почти ничего не создали за первые 45 минут, сделав ставку на контроль мяча в центре поля. Винисиус выполнил несколько опасных врываний, но у Ремира не было много работы. Отсутствие зрителей отразилось на динамике игры. Второй тайм начался с полемики. Неочевидный фол Льоренте на бразильце привел к пенальти, который реализовал Серхио Рамос. Несмотря на сильный психологический удар "Реал" быстро восстановил паритет, но рефери несправедливо отменил гол. Мерино не мешал Куртуа во время дальнего удара Янузая, поскольку находился далеко от вратаря. И почти сразу Бензема провел второй мяч Мадрида – 0:2. Мерино отличился за десять минут до финального свистка, однако этого оказалось мало", – жалуются баски.

Популярный испанский исполнитель Микель Эренчун поддержал протесты родного клуба в Твиттере: "Стыд на Аноэте. Что за воровство рефери!! Я уже и забыл, что это случается ...". Каталонская пресса бомбила Мадрид без лишних сантиментов, но на этот раз "подгорало" значительно сильнее ... "Барса" скатилась на второе место, теперь "бланкос" диктуют условия наверху таблицы. Рупор местной прессы Mundo Deportivo выбирает для первой полосы траурный черный, мол все пропало, "Реал" вряд ли будет терять очки с такой привязанностью арбитров. "Made in Madrid", – иронизирует издание, выделив три основных момента: видеоповторы не подтверждают фол на пенальти, Мерино не перекрывал Куртуа угол обзора, Бензема подыграл себе рукой, забивая второй гол.

Vergüenza en Anoeta .

Vaya robo arbitraje !!

Ya se me había olvidado que estas cosas pasaban .... — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) June 21, 2020



Diario SPORT рассказывает о "лидерах VAR". Вторая по популярности спортивная газета Каталонии, кроме трех самых обсуждаемых моментов, возмущается действиями Каземиро, который локтем проверил на прочность челюсть соперника. Тот эпизод, возможно, заслуживал интервенции видеоасистента с прямой красной, тогда как Эстрада Фернандес ограничился желтой карточкой. Теория всемирного заговора VAR иллюстрируется двумя зеркальными эпизодами с различными трактовками – Бензема на "Аноэте" и Месси против Атлетико (Суперкубок Испании 2020). Из-за похожего приема мяча был отменен гол аргентинца, зато маневр француза оказался законным: "двойные стандарты". Издание настаивает, что "резкое изменение правил" является следствием телефонного разговора Флорентино с главой испанской федерации Луисом Рубиалесом. Детали беседы озвучил президент Ла Лиги Хавьер Тебас на радио COPE. "Это лишь увеличило проблемы VAR. Мы не имеем унифицированных критериев судейства, видео просматривают много. Было ошибкой обсуждать технологии 20 минут, чтобы получить нынешний результат". Короче говоря, SPORT не сомневается, что именно звонок Переса "вернул мадридцам лояльность VAR".

#FCB



⚽ Dos jugadas muy parecidas con decisiones totalmente opuestas



❌ El VAR daba por bueno un gol de Benzema que recuerda mucho al que le anuló a Messi en la Supercopahttps://t.co/e9LIWpxfzd pic.twitter.com/AeUaeofbCM — Diario SPORT (@sport) June 22, 2020



Авторитетная Marca, которая видит "реально сильный Мадрид", попросила своих читателей оценить решение Эстрады Фернандеса... получилось не очень убедительно. Голоса по фолу на Винисиусе и по голу Янузая разделились практически поровну, а прием Бензема, по версии респондентов, больше законный, чем наоборот. Итог опроса – сомневаются даже сторонники королевского клуба. Интересно, что эксперт мадридского издания, бывший арбитр ФИФА Андухар Оливер, поддержал все вердикты VAR на "Аноэте", но этим уже мало кого удивишь.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников