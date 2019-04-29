В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны

В 2020 году Суперкубок Испании пройдет в новом формате, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

В розыгрыше турнира примут участие четыре команды - чемпион и серебряный призер, а также победитель и финалист Кубка страны. Если одна или несколько команд будут совпадать в этом списке, то в Суперкубке примет участие клуб, который займет наивысшее из мест в чемпионате.

Таким образом, в турнире сыграют "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия".

Матчи состоятся в январе 2020 года в Саудовской Аравии.

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