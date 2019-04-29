В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны

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В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны

В 2020 году Суперкубок Испании пройдет в новом формате, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

В розыгрыше турнира примут участие четыре команды - чемпион и серебряный призер, а также победитель и финалист Кубка страны. Если одна или несколько команд будут совпадать в этом списке, то в Суперкубке примет участие клуб, который займет наивысшее из мест в чемпионате.

Таким образом, в турнире сыграют "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия".

Матчи состоятся в январе 2020 года в Саудовской Аравии.

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 34 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 35 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар Эйбар 35 43
11 Эспаньол Эспаньол 34 43
12 Бетис Бетис 34 43
13 Леганес Леганес 35 42
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
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