В Испании приняли решение об изменении формата проведения Суперкубка страны
В 2020 году Суперкубок Испании пройдет в новом формате, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.
В розыгрыше турнира примут участие четыре команды - чемпион и серебряный призер, а также победитель и финалист Кубка страны. Если одна или несколько команд будут совпадать в этом списке, то в Суперкубке примет участие клуб, который займет наивысшее из мест в чемпионате.
Таким образом, в турнире сыграют "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия".
Матчи состоятся в январе 2020 года в Саудовской Аравии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Уэска
|35
|30
|20
|Райо Вальекано
|34
|28