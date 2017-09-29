В Испании протестируют систему видеопомощи арбитрам

На матчах 1/16 финала Кубка Испании протестируют систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Такое решение приняли футбольные чиновники страны.

Одним из стадионов, на котором будет применяться эта технология, будет новая арена "Атлетико", на которой "матрасники" 29 ноября сыграют с "Эльче". | http://soccernews.ru