В Испании протестируют систему видеопомощи арбитрам
На матчах 1/16 финала Кубка Испании протестируют систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Такое решение приняли футбольные чиновники страны.
Одним из стадионов, на котором будет применяться эта технология, будет новая арена "Атлетико", на которой "матрасники" 29 ноября сыграют с "Эльче". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Бетис
|6
|12
|6
|Реал Мадрид
|6
|11
|7
|Леганес
|6
|10
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Леванте
|6
|9
|10
|Сельта Виго
|7
|8
|11
|Хетафе
|7
|8
|12
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|13
|Эспаньол
|6
|8
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|6
|6
|18
|Эйбар
|6
|6
|19
|Малага
|7
|1
|20
|Алавес
|6
|0