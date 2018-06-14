В Испании раскритиковали действия Переса и Лопетеги

В Испании местные СМИ раскритиковали действия президента мадридского "Реала" Флорентино Переса и бывшего главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги.

Так, даже мадридские издания, симпатизирующие королевскому клубу, гневно прокомментировали ситуацию с ведением переговоров "сливочными" с тогда еще действующим наставником главной команды страны. В частности, Marca написала: " Это ножевая рана, нелояльность и бесчеловечность. Мы подошли к этому Чемпионату Мира с иллюзиями и надеждами после блестящего отборочного цикла, но все свелось к нелояльности и эгоизму Хулена Лопетеги и протагонизму диктатора Флорентино Переса ".

Напомним, Ловчев увидел положительные моменты в сложившейся ситуации для сборной Испании. | soccernews.ru