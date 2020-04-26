В Испании рассказали, как будут проводить футбольные матчи в условиях пандемии коронавируса
Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал, как футболистов будут защищать от возможности заражения китайским коронавирусом в случае возобновления сезона.
"Не думаю, что есть возможность заражения через мяч. Перед матчем мы будем стерилизовать все, включая газон. От мяча можно заразиться, но когда он будет стерильным и катиться по стерильному полю, то риск снизится.
В матчах все будет по-другому. При угловых футболисты не будут трогать друг друга, не станут обниматься после голов", - приводит слова Рамоса El Pais.
Не пропустите: Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона. | http://soccernews.ru
главное
-
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
-
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
-
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"
-
Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии
Лента новостей
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб
-
Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
-
Легендарный российский теннисист раскритиковал игроков "Спартака"
-
1
В Испании рассказали, как будут проводить футбольные матчи в условиях пандемии коронавируса
-
Уткин рассказал, почему считает Аршавина "говнюком"
-
Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона
-
Артем Дзюба рассказал, как он придумал свой фирменный жест с празднованием гола
-
Девушка Буффона пошутила на тему, когда голкипер завершит карьеру
-
3
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта
-
1
Гус Тиль мог перейти в "Динамо" вместо "Спартака"
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
-
Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя
-
3
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
-
1
Отец Черышева рассказал, когда "Валенсия" может вернуться к тренировкам
-
"Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси
-
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"
-
"Рома" готова приобрести защитника "Барсы" Фирпо
-
Экс-игрок "Зенита" Ломбертс рассказал, повлиял ли карантин на его жизнь
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14