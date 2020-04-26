В Испании рассказали, как будут проводить футбольные матчи в условиях пандемии коронавируса

Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал, как футболистов будут защищать от возможности заражения китайским коронавирусом в случае возобновления сезона.

"Не думаю, что есть возможность заражения через мяч. Перед матчем мы будем стерилизовать все, включая газон. От мяча можно заразиться, но когда он будет стерильным и катиться по стерильному полю, то риск снизится.

В матчах все будет по-другому. При угловых футболисты не будут трогать друг друга, не станут обниматься после голов", - приводит слова Рамоса El Pais.

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