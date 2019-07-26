В Испании разгорается скандал из-за изменений в календаре Ла Лиги

Теги ла лига

В Испании разгорается скандал из-за изменений в календаре Ла Лиги

Федерация футбола Испании объявила о важном изменении в формировании календаря чемпионата страны.

Сообщается, что теперь матчи Ла Лиги будут проводиться только в субботу и воскресенье. Соответственно от игр в пятницу и понедельник принято решение отказаться.

Впрочем, точку в этом вопросе ставить рановато, поскольку реформой оказались недовольны телевизионщики, которые покупали права на трансляцию турнира с учётом показа матчей в пятницу и в понедельник. 

Дело может дойти до суда, а футбольные власти страны, вероятно, будут вынуждены раскошелиться на крупную компенсацию.

Не пропустите: Асенсио обратился к болельщикам "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"

Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов