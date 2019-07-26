В Испании разгорается скандал из-за изменений в календаре Ла Лиги

Федерация футбола Испании объявила о важном изменении в формировании календаря чемпионата страны.

Сообщается, что теперь матчи Ла Лиги будут проводиться только в субботу и воскресенье. Соответственно от игр в пятницу и понедельник принято решение отказаться.

Впрочем, точку в этом вопросе ставить рановато, поскольку реформой оказались недовольны телевизионщики, которые покупали права на трансляцию турнира с учётом показа матчей в пятницу и в понедельник.

Дело может дойти до суда, а футбольные власти страны, вероятно, будут вынуждены раскошелиться на крупную компенсацию.

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