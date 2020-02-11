В Испании ребенка выгнали со стадиона, так как он пришел в футболке непримиримого соперника

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В Испании ребенка выгнали со стадиона, так как он пришел в футболке непримиримого соперника

Болельщики "Бетиса" выгнали ребенка со стадиона, так как он пришел в футболке "Севильи" на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3).

Подросток надел футболку защитника Диего Карлоса, чем вызвал гнев фанатов. Сначала его заставляли скрыть майку толстовкой, а затем и вовсе выгнали со стадиона.

Напомним, что "Бетис" и "Севилья" базируются в одном городе, вследствие чего являются непримиримыми соперниками.

Поступок фанатов вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

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