В Испании ребенка выгнали со стадиона, так как он пришел в футболке непримиримого соперника
Болельщики "Бетиса" выгнали ребенка со стадиона, так как он пришел в футболке "Севильи" на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3).
Подросток надел футболку защитника Диего Карлоса, чем вызвал гнев фанатов. Сначала его заставляли скрыть майку толстовкой, а затем и вовсе выгнали со стадиона.
Un chaval con la camiseta del Sevilla en el campo. Se ha tenio que poner la sudadera y lo han echao.— GolSurenho (@GolSurenho) February 9, 2020
Hay que ser gilipollas...#RealBetisBarcelona pic.twitter.com/x87o18Cerw
Напомним, что "Бетис" и "Севилья" базируются в одном городе, вследствие чего являются непримиримыми соперниками.
Поступок фанатов вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.
Не пропустите: Тренер "Бетиса" недоволен судейством в матче с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 10 февраля
-
"Барселона" не предпринимала попыток вернуть Иньесту
-
В Испании ребенка выгнали со стадиона, так как он пришел в футболке непримиримого соперника
-
В чемпионате Аргентины футболист бегал с бананом в руке во время матча
-
1
Деле Алли грозит серьезное наказание из-за шутки про китайский коронавирус
-
Понсе рассказал о главной цели "Спартака" в нынешнем сезоне
-
Слуцкий устроил соревнование с игроками "Рубина" в картинге
-
1
ПСЖ предложил огромную зарплату лидеру обороны "Наполи"
-
2
Эмери вспомнил скандальный матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году
-
"Интер" требует от клуба Бекхэма изменить название
-
"Наполи" определил три кандидатуры в качестве замены Гаттузо
-
3
Больше не розовый: Неймар удивил болельщиков новым имиджем
-
"Наполи" отказывается платить Мертенсу требуемую зарплату по новому контракту
-
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильца Кака
-
Футбольная школа, воспитавшая Головина, не получила полагающийся процент за его трансфер в "Монако"
-
1
Роналду провел тренировку с помощью дочери
-
"Вильярреал" не продал "Ливерпулю" форварда, запросив за него 100 миллионов евро
-
1
Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца
-
"Реал" - худший клуб мира по финансовому балансу за последние два трансферных окна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14