В Испании считают, что Смолов может заиграть в "Реале"

Журналисты испанского издания Marca верят, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов сможет адаптироваться в "Реале".

"Скауты сообщают, что Смолов знает английский и сможет адаптироваться в команде, за которую выступают игроки из разных стран", - говорится в заметке Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" действительно интересуется 27-летним Смоловым, но он не является приоритетным вариантом для усиления команды в зимнее трансферное окно.

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