В Испании считают, что Смолов может заиграть в "Реале"

Теги реал мадридкраснодарфедор смолов

В Испании считают, что Смолов может заиграть в "Реале"

Журналисты испанского издания Marca верят, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов сможет адаптироваться в "Реале".

"Скауты сообщают, что Смолов знает английский и сможет адаптироваться в команде, за которую выступают игроки из разных стран", - говорится в заметке Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" действительно интересуется 27-летним Смоловым, но он не является приоритетным вариантом для усиления команды в зимнее трансферное окно.

Не пропустите: Смолов: "Я бы согласился играть за "Реал" бесплатно, даже сам бы доплатил". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов