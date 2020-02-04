В Испании Смолову напомнили о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"
Испанская "Сельта" провела презентацию российского нападающего команды Федора Смолова. В ходе мероприятия журналистка напомнила россиянину о его сорвавшемся переходе в "Манчестер Юнайтед", а также попросила сравнить уровень чемпионатов Англии и Испании.
"Лично мне больше нравится испанская лига. Считаю, что она подходит мне больше, поскольку в Англии более силовой, атлетичный футбол. Считаю, что в чемпионате Испании атакующим игрокам проще себя проявить. Здесь все команды играют в атаку, показывают более техничный футбол. Так что предпочитаю Ла Лигу", - приводит слова Смолова "Чемпионат".
Напомним, что 29-летний Смолов перешел в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды, которая будет действовать до окончания сезона-2019/2020. Летом испанский клуб будет иметь право на выкуп трансфера форварда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14