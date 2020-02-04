В Испании Смолову напомнили о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Испанская "Сельта" провела презентацию российского нападающего команды Федора Смолова. В ходе мероприятия журналистка напомнила россиянину о его сорвавшемся переходе в "Манчестер Юнайтед", а также попросила сравнить уровень чемпионатов Англии и Испании.

"Лично мне больше нравится испанская лига. Считаю, что она подходит мне больше, поскольку в Англии более силовой, атлетичный футбол. Считаю, что в чемпионате Испании атакующим игрокам проще себя проявить. Здесь все команды играют в атаку, показывают более техничный футбол. Так что предпочитаю Ла Лигу", - приводит слова Смолова "Чемпионат".

Напомним, что 29-летний Смолов перешел в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды, которая будет действовать до окончания сезона-2019/2020. Летом испанский клуб будет иметь право на выкуп трансфера форварда.

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