В Испании сообщают, что Азмун близок к переходу в "Арсенал"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Арсенале", передает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр.
Ранее сообщалось, что главный тренер "канониров" Микель Артета связывался с экс-игроком клуба Андреем Аршавиным, чтобы обсудить возможный трансфер.
Футболист забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.
Не пропустите: Артета звонил Аршавину, чтобы обсудить трансфер Азмуна в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18