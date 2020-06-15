В Испании сообщают, что Азмун близок к переходу в "Арсенал"

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В Испании сообщают, что Азмун близок к переходу в "Арсенал"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Арсенале", передает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр.

Ранее сообщалось, что главный тренер "канониров" Микель Артета связывался с экс-игроком клуба Андреем Аршавиным, чтобы обсудить возможный трансфер.

Футболист забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

Не пропустите: Артета звонил Аршавину, чтобы обсудить трансфер Азмуна в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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