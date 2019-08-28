В Испании сообщили сроки восстановления Иско

Полузащитник мадридского "Реала" Иско выбыл из строя на три недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра правой ноги, сообщает Marca.

Таким образом, футболист пропустит матчи чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1 сентября) и "Леванте" (14 сентября).

Стоит отметить, что Иско стал уже 10-м игроком королевского клуба за последние 49 дней, который получил травму.

27-летний Иско выступает за "Реал" с 2013 года. Всего он провел за клуб 279 матчей, забил 48 голов и отдал 52 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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