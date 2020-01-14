В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны

Теги реал мадридатлетико мадридбарселона

В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны

В Испании прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка страны.

"Барселона" встретится с "Ибицей", "Реал" сыграет с "Унионистасом", "Атлетико" выступит против "Леонесы".

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании

"Логроньес" (Логроньо) - "Валенсия" (Валенсия)
"Ибица" (Ибица) - "Барселона" (Барселона)
"Унионистас" (Саламанка) - "Реал" (Мадрид)
"Леонеса" (Леон) - "Атлетико" (Мадрид)
"Севилья" (Севилья) - "Леванте" (Валенсия)
"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - "Эспаньол" (Барселона)
"Сарагоса" (Сарагоса) - "Мальорка" (Пальма-де-Майорка)
"Эльче" (Эльче) - "Атлетик" (Бильбао)
"Жирона" (Жирона) - "Вильярреал" (Вильярреал)
"Тенерифе" (Санта-Крус-де-Тенерифе) - "Вальядолид" (Вальядолид)
"Мирандес" (Миранда-де-Эбро) - "Сельта" (Виго)
"Райо Вальекано" (Мадрид) - "Бетис" (Севилья)
"Рекреативо" (Уэльва) - "Осасуна" (Памплона)
"Бадалона" (Бадалона) - "Гранада" (Гранада)
"Бадахос" (Бадахос) - "Эйбар" (Эйбар)
"Эбро" (Сарагоса) - "Леганес" (Леганес)

Не пропустите: "Реал" заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия" вместе взятые| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

"Барселона" представила нового главного тренера Кике Сетьена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов