В Испании трагически погиб молодой футболист

Футболист "Лас-Пальмаса" Хорхе Санчес Вака трагически погиб в возрасте 17 лет, сообщает официальный сайт клуба.

"Санчес Вака должен был стать игроком дублирующего состава в следующем сезоны. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Сегодняшний день - один из самых грустных в истории "Лас-Пальмаса". Мы не можем подобрать слова, чтобы выразить боль, которую мы все сейчас чувствуем", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

По сведениям Marca, Санчес Вака и его 15-летний друг утонули, купаясь в канале Орельяна в Бадахосе.

Не пропустите: Экс-тренер "Барселоны" Унсуэ рассказал, сколько ему осталось жить. | http://soccernews.ru