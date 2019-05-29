В Испании утвердили даты проведения Суперкубка страны в новом формате

Теги барселонареал мадридваленсияатлетико мадрид

В Испании утвердили даты проведения Суперкубка страны в новом формате

Стали известны сроки проведения обновленного Суперкубка Испании, сообщает официальный сайт Королевской федерации футбола Испании.

Полуфиналы состоятся 8 и 9 января. Финальный поединок пройдет 12 января.

Полуфинальные пары определятся по результатам жеребьевки.

В турнире сыграют четыре клуба: "Барселона" (чемпион Испании), "Валенсия" (обладатель Кубка Испании), "Атлетико" (второе место в Примере) и "Реал" (третье место в Примере).

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