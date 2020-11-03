В Испании вратарь забил гол и тут же пропустил с центра поля (видео)

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В Испании вратарь забил гол и тут же пропустил с центра поля (видео)

В матче региональной лиги "Винарос" - "Пеньискола" произошел забавный случай с неожиданным голом.

Хозяева встречи проигрывали со счетом 0:1, однако на 5-й добавленной минуте вратарь команды подключился к атаке и точно пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. Футболист долго праздновал гол с партнерами по команде и неспешно возвращался к воротам.

Игрок "Пеньисколы" увидел это и сильно пробил по воротам с центра поля, отправив мяч за шиворот голкипера. Благодаря этому точному удару его команда выиграла со счетом 2:1.

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