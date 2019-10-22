В Испании все еще не договорились о новой дате Эль Класико

В Испании все еще ведутся дискуссии по поводу новой даты матча между "Барселоной" и "Реалом".

Как сообщает Marca, клубы готовы были сыграть 18 декабря. Однако комитет по проведению соревнований Федерации футбола Испании выступает против, так как на этот день запланированы игры Кубка Испании.

Ранее Ла Лига предлагала перенести игру на 4 декабря, однако оба клуба отказались.

В ближайшее время комитет проведет еще одно заседание, на котором стороны должны будут определить дату класико.

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