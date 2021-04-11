В Испании встреча команд низшей лиги закончилась серьезной дракой игроков и болельщиков (видео)
Фото: Твиттер @CatalunyaFtbl
Матч команд третьего каталонского дивизиона "Бон Пастор" и "Кармело" закончился серьезной дракой с участием болельщиков и футболистов.
За несколько минут до финального свистка на поле произошла стычка между двумя соперниками. Главный судья игры удалил одно из игроков, после чего на поле появились болельщики, которые устроили драку с футболистами.
"Это не футбол", - подписано видео инцидента.
❌ESTO NO ES FÚTBOL❌ pic.twitter.com/ZEzR2YILmT— CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021
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|41
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
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|Норвич Сити
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|18