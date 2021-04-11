В Испании встреча команд низшей лиги закончилась серьезной дракой игроков и болельщиков (видео)

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Матч команд третьего каталонского дивизиона "Бон Пастор" и "Кармело" закончился серьезной дракой с участием болельщиков и футболистов.

За несколько минут до финального свистка на поле произошла стычка между двумя соперниками. Главный судья игры удалил одно из игроков, после чего на поле появились болельщики, которые устроили драку с футболистами.

"Это не футбол", - подписано видео инцидента.