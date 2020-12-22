В Испании выбрали лучшего тренера года. Награду разделили два специалиста

Испанское издание Marca определило лучшего тренера чемпионата Испании по итогам 2020 года.

Журналисты издания так и не смогли выбрать единоличного лидера и разделили награду между главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом и наставником "Севильи" Хуленом Лопетеги.

В прошлом сезоне "Реал" стал чемпионом Испании, а "Севилья" финишировала на четвертом месте. В нынешнем сезоне оба клуба вышли в плей-офф Лиги Чемпионов.

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