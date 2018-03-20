В Испании высоко оценивают возможность обмена Иско на Азара

В Испании высоко оценивают возможность обмена полузащитника мадридского "Реала" Иско на вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям местной прессы, в такой сделке могут быть заинтересованы все вовлеченные в нее четыре стороны: королевский клуб заполучит свою давнюю трансферную цель, его 25-летний хавбек перейдет в команду, где будет получать больше игровой практики, "аристократы" получат взамен своему ведущему игроку футболиста, которым уже давно интересуются, а бельгиец исполнит свою давнюю мечту - перейти в стан "сливочных".

Напомним, Перес готов включить в сделку по Неймару трех игроков "Реала". | soccernews.ru