В Испании высоко оценивают возможность обмена Иско на Азара

Теги реал мадридэден азарчелсииско

В Испании высоко оценивают возможность обмена Иско на АзараВ Испании высоко оценивают возможность обмена полузащитника мадридского "РеалаИско на вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям местной прессы, в такой сделке могут быть заинтересованы все вовлеченные в нее четыре стороны: королевский клуб заполучит свою давнюю трансферную цель, его 25-летний хавбек перейдет в команду, где будет получать больше игровой практики, "аристократы" получат взамен своему ведущему игроку футболиста, которым уже давно интересуются, а бельгиец исполнит свою давнюю мечту - перейти в стан "сливочных".

Напомним, Перес готов включить в сделку по Неймару трех игроков "Реала". | soccernews.ru

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