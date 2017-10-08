В Испании вызвали обсуждения фото с дня рождения Тео Эрнандеса

В Испании вызвали обсуждения фото с дня рождения защитника мадридского "Реала" Тео Эрнандеса, отметившего свой 20-летний юбилей.

Так, внимание прессы и болельщиков привлекло фото, на котором француз находится под прицелом пистолета у двух "футболистов" королевского клуба.

Напомним, защитник ПСЖ может перебраться в "Реал".