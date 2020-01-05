В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А

В Испании задержаны 14 человек в ходе операций, связанных с попытками организации договорных матчей в Серии А. Об этом пишет ТАСС.

Расследование велось совместно с итальянской полицией. Задержанные подозреваются в отмывании денег и коррупции.

Напомним, в мае 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали экс-игрока мадридского "Реала" Рауля Браво по подозрению в мошенничестве.

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