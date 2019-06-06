В Испании защитник принес победу своей команде, забив случайный гол с центра поля

Теги эстремадуракадис

В Испании защитник принес победу своей команде, забив случайный гол с центра поля

В матче 41-го тура чемпионата Испании в Сегунде "Эстремадура" на выезде обыграла "Кадис" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил защитник гостей Карлос Помарес. Взятие ворот получилось курьезным. Игрок "Кадиса" в центре поля выбивал вперед, мяч попал в ногу Помаресу и с невероятной силой пролетев 50 метров, влетел в ворота.

Помарес посвятил гол ушедшему из жизни игроку "Севильи" Хосе Антонио Рейесу.

"Кадис" занимает седьмое место и за тур до финиша сохраняет шансы попасть в плей-офф за место в Примере. "Эстремадура" поднялась на 13-ю позицию.

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