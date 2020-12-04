В испанском музее появилась статуя Месси

Посетители музея восковых фигур Барселоны теперь смогут увидеть статую нападающего Лионеля Месси.

Аргентинца сделали с поднятыми вверх руками, сделав отсылку к его фирменному празднованию голов.

Lionel Messi a désormais sa statue de cire dans un musée en Espagne.



On vous laisse juger la ressemblance



@MuseoCeraBCN pic.twitter.com/fQ6VNCYS6f — BeFoot (@_BeFoot) December 3, 2020

Напомним, что 33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне" и выиграл с командой 34 трофея.

Впрочем, уже летом 2021 года звёздный футболист может покинуть "Камп Ноу". Его контракт с клубом истечёт в июне, и стороны пока не договорились о его продлении.

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