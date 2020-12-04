В испанском музее появилась статуя Месси
Посетители музея восковых фигур Барселоны теперь смогут увидеть статую нападающего Лионеля Месси.
Аргентинца сделали с поднятыми вверх руками, сделав отсылку к его фирменному празднованию голов.
Lionel Messi a désormais sa statue de cire dans un musée en Espagne.— BeFoot (@_BeFoot) December 3, 2020
On vous laisse juger la ressemblance
@MuseoCeraBCN pic.twitter.com/fQ6VNCYS6f
Напомним, что 33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне" и выиграл с командой 34 трофея.
Впрочем, уже летом 2021 года звёздный футболист может покинуть "Камп Ноу". Его контракт с клубом истечёт в июне, и стороны пока не договорились о его продлении.
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|Леванте
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|Мальорка
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|Сельта Виго
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