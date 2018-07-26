В историческом еврокубковом матче "Уфа" не смогла дожать "Домжале"

Знаковое событие происходило в столице Башкортостана в четверг вечером. Впервые в истории главная футбольная команда Республики – "Уфа" проводила еврокубковую встречу. Первой иностранной командой, которой посчастливилось сыграть на "Нефтянике", стала словенская "Домжале". Хозяева поля считались фаворитами поединка. В первую очередь по той причине, что футболисты "Уфы" более привыкшие к искусственному покрытию поля на стадионе.

Ожидание дебюта в еврокубках так или иначе сказалось на действиях уфимцев. Команда Сергея Томарова имела на старте поединка большой брак в передачах, отчего небольшое территориальное преимущество никак не удавалось воплотить в качественные атаки. Не удивительно, что именно гости, которые уже прошли один квалификационный раунд Лиги Европы, первыми создали угрозу у ворот.

На 15-й минуте Ибричич разогнал атаку "Домжале", затем сыграл на Ибраими, тот вывел на ударную позицию Гнезда-Черина и молодой словенский полузащитник исполнил плотный удар в дальнюю "девятку", а мяч пролетел чуть выше цели. Было неприятно для "Уфы", но Александр Беленов, кажется, ситуацию контролировал.

А буквально через пару минут словенская команда простила "горожан". Кирм выиграл борьбу в штрафной площади хозяев, а затем покатил мяч точно на Ибраими, македонец был совершенно один на убойной позиции, мощно выстрелил в одно касание, но мяч просвистел над перекладиной.

В дальнейшем игра немного успокоилась за счет того, что "горожане" стали больше владеть мячом. А остроту у ворот словенцев удалось создать лишь ближе к перерыву. Где-то с 35-й минуты игроки "Уфы" практически не покидали половину поля соперника. Апогеем такого давления на ворота Милича стал стопроцентный голевой эпизод в компенсированное к тайму время. Йокич промчался вперед по левому флангу и сыграл в штрафную на Пауревича, тот оказался один на убойной позиции и грамотно покатил мяч мимо голкипера в дальний угол, но гостей спас защитник, который выбил мяч из пустых ворот.

После перерыва преимущество хозяев поля уже не вызывало сомнений. Справившись с волнением, уфимцы наконец-то заиграли так, как от них ждала местная публика. И вскоре Тумасян имел отличную возможность открыть счет. После ошибки голкипера "Домжале" на выходе, Денис бил практически по пустым воротам, но попросту не попал в створ.

Впрочем, гости не утратили навыки атаковать и в середине тайма едва не наказали команду Сергея Томарова за самоуверенность. Провели гости быструю атаку, в результате которой Бизьяк ворвался в штрафную площадь "Уфы" и нанес мощный удар в ближний угол из выгодной позиции, но прекрасно сыграл Беленов, который по-настоящему спас свою команду.

Чем ближе было до финального свистка, тем настойчивее атаковали уфимцы. И на 80-й минуте "горожане" создали самый опасный момент у ворот словенской команды. Игбун из центра поля выдал шикарный пас на Фатая, тот продвинулся вперед и прострелил в штрафную, где Пауревич оказался с глазу на глаз с голкипером "Домжале", но Иван пробил точно в Милича, который откровенно спас свою команду.

Штурм "Уфы" продолжался до финального свистка. На последних минутах хозяева поля имели еще один шанс вырвать столь важную победу. Йокич с левого фланга выполнил отличный навес от угла поля, Фатай выиграл борьбу в воздухе и головой выстрелил в ближний угол, но мяч проскочил рядом со штангой. Футболисты "Уфы" намекали на пенальти, но судья никакого фола не зафиксировал.

В итоге первая историческая еврокубковая встреча для команды из столицы Башкортостана завершилась нулевой ничьей. Через неделю подопечным Сергея Томарова предстоит сыграть ответный поединок в Словении. Там судьбу встречи может решить один забитый гол.

"Уфа" – "Домжале" – 0:0

"Уфа": Беленов, Йокич, Тумасян, Табидзе, Неделчару, Салатич, Живоглядов, Обляков (Карп, 76), Пауревич, Кротов (Фатай, 46), Игбун.

"Домжале": Милич, Доброволич, Мельняк, Широк, Клеменчич, Гнезда-Черин, Хусмани, Ибричич, Бизьяк (Жужек, 90+1), Кирм, Ибраими (Николсон, 83).

Александр Никитин | http://soccernews.ru