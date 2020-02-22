В Италии 40 футбольных матчей перенесли из-за коронавируса

Football Italia сообщает о переносе десятков матчей любительских лиг в стране из-за коронавируса.

38-летний игрок "Кодоньо" (Ломбардия) подхватил страшную болезнь и сейчас находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

Чтобы избежать распространения вируса, итальянскими футбольными властями было принято решение перенести 40 игр любительских команд.

Стоит отметить, что в мире от коронавируса умерли 2360 человек. Число заражённых превысило 76 тысяч.

Не пропустите: Матчи Лиги Чемпионов АФК и Кубка АФК перенесут на апрель из-за коронавируса. | http://soccernews.ru