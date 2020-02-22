В Италии 40 футбольных матчей перенесли из-за коронавируса
Football Italia сообщает о переносе десятков матчей любительских лиг в стране из-за коронавируса.
38-летний игрок "Кодоньо" (Ломбардия) подхватил страшную болезнь и сейчас находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии.
Чтобы избежать распространения вируса, итальянскими футбольными властями было принято решение перенести 40 игр любительских команд.
Стоит отметить, что в мире от коронавируса умерли 2360 человек. Число заражённых превысило 76 тысяч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Хеллас Верона
|24
|35
|8
|Парма
|24
|35
|9
|Милан
|24
|35
|10
|Болонья
|24
|33
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15