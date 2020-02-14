В Италии готовят реформу использования системы VAR
Федерация футбола Италии изучает возможность изменения работы системы VAR.
Рассматривается вариант с разрешением клубам запрашивать просмотр видеоповтора в спорных моментах.
Таким образом итальянские футбольные чиновники рассчитывают снизить недовольство работой VAR.
Итоговое решение по этому вопросу могут принять в конце февраля на заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).
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|Аталанта
|23
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|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
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|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15