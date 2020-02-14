В Италии готовят реформу использования системы VAR

Федерация футбола Италии изучает возможность изменения работы системы VAR.

Рассматривается вариант с разрешением клубам запрашивать просмотр видеоповтора в спорных моментах.

Таким образом итальянские футбольные чиновники рассчитывают снизить недовольство работой VAR.

Итоговое решение по этому вопросу могут принять в конце февраля на заседании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций).

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