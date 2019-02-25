В Италии игрок был удален за повторенный жест Симеоне

Форварда клуба итальянской Серии D "Прато" Риккардо Морео удалили за то, что он повторил жест Диего Симеоне.

Как сообщает Football Italia, футболист во время празднования гола держал себя за пах. Арбитр оценил поступок игрока, как неспортивное поведение, и удалил его с поля.

Напомним, что таким же жестом Симеоне праздновал забитый гол "Атлетико" в ворота "Ювентуса" (2:0) в матче Лиги Чемпионов.

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