В Италии игрока обвинили в расизме после слов о "восстании рабов" в адрес темнокожего

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В Италии игрока обвинили в расизме после слов о "восстании рабов" в адрес темнокожегоВ Италии разгорается скандал после заявления футбольного клуба "Кьево" на своем официальном сайте. В нем клуб осуждает поведение игрока "Пизы" Микеле Маркони во вчерашнем матче команд в 14-м туре Серии B (2:2).

В первом тайме итальянец обратился к нигерийскому полузащитнику Джоэлу Оби и упомянул про некое "восстание рабов". В "Кьево" считают, что это может быть проявлением расизма.

"Клуб "Кьево"  выражает Оби нашу солидарность в связи с произнесенной в его адрес расистской фразой. Слова Маркони недопустимы в современном мире, неуважительны и неэтичны. Мы решительно осуждаем расистское поведение в любом проявлении. К сожалению, слова, которые, сказал игрок соперника, не стали поводом для каких-либо санкций – как со стороны судейской бригады, так и государственных представителей. "Кьево" всегда будет стремиться к  уважению и фэйр-плей, как на поле, так и за его пределами", — говорится в заявлении.

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