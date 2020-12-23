В Италии игрока обвинили в расизме после слов о "восстании рабов" в адрес темнокожего
В Италии разгорается скандал после заявления футбольного клуба "Кьево" на своем официальном сайте. В нем клуб осуждает поведение игрока "Пизы" Микеле Маркони во вчерашнем матче команд в 14-м туре Серии B (2:2).
В первом тайме итальянец обратился к нигерийскому полузащитнику Джоэлу Оби и упомянул про некое "восстание рабов". В "Кьево" считают, что это может быть проявлением расизма.
"Клуб "Кьево" выражает Оби нашу солидарность в связи с произнесенной в его адрес расистской фразой. Слова Маркони недопустимы в современном мире, неуважительны и неэтичны. Мы решительно осуждаем расистское поведение в любом проявлении. К сожалению, слова, которые, сказал игрок соперника, не стали поводом для каких-либо санкций – как со стороны судейской бригады, так и государственных представителей. "Кьево" всегда будет стремиться к уважению и фэйр-плей, как на поле, так и за его пределами", — говорится в заявлении.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Беневенто
|28
|69
|2
|Кротоне
|28
|49
|3
|Фрозиноне
|28
|47
|4
|Порденоне Кальчио ССД
|28
|45
|5
|Специя
|28
|44
|6
|Читаделла
|28
|43
|7
|Салернитана
|28
|42
|8
|Кьево
|28
|41
|9
|Эмполи
|28
|40
|10
|АКД Виртус Энтелла
|28
|38
|11
|Пиза
|28
|36
|12
|Перуджа
|28
|36
|13
|Юве Стабия
|28
|36
|14
|Пескара
|28
|35
|15
|Кремонезе
|28
|33
|16
|Асколи
|28
|32
|17
|Венеция
|28
|32
|18
|Козенца
|28
|24
|19
|АСД Трапани Кальчио
|28
|24
|20
|Ливорно
|28
|18