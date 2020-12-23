В Италии игрока обвинили в расизме после слов о "восстании рабов" в адрес темнокожего

В Италии разгорается скандал после заявления футбольного клуба "Кьево" на своем официальном сайте. В нем клуб осуждает поведение игрока "Пизы" Микеле Маркони во вчерашнем матче команд в 14-м туре Серии B (2:2).

В первом тайме итальянец обратился к нигерийскому полузащитнику Джоэлу Оби и упомянул про некое "восстание рабов". В "Кьево" считают, что это может быть проявлением расизма.