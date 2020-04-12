В Италии могут запретить матчи со зрителями до 2021 года

Теги коронавирус

В Италии могут запретить матчи со зрителями до 2021 года

Матчи чемпионата Италии могут запретить проводить в присутствии зрителей как минимум до января 2021 года, сообщил в Twitter спортивный журналист Танкреди Палмери.

По данным источника, такую информацию ему сообщили в правительстве Италии.

Напомним, что Италия на протяжении длительного времени лидировала в Европе по числу заразившихся китайским коронавирусом. Сейчас на первое место вышла Испания. В настоящее время в Италии коронавирусом заразились более 152 тысяч человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 19 468 человек.

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