В Италии надеются возобновить тренировки команд с 4 мая

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В Италии надеются возобновить тренировки команд с 4 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что тренировки команд хотят возобновить с 4 мая.

"Ближайшие недели станут определяющими для понимания развития ситуации. Возможно, мы определимся с вопросом возобновления спортивных мероприятий всех уровней.

Рассчитываем как можно быстрее утвердить 4 мая как дату возобновления тренировок. Надеюсь, что нам удастся успеть к этой дате, даже если тренировки будут закрытыми", - приводит слова Спадафоры Football Italia.

Ранее сообщалось, что Серия А может быть возобновлена 31 мая.

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