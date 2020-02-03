В Италии назвали имя лучшего тренера года

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признан тренером года в Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

Гасперини занял первое место по результатам голосования и получил приз "Золотая скамья". Данная награда стала первой в карьере специалиста.

В сезоне-2018/19 "Аталанта" под его руководством финишировала на третьем месте в Серии А и дошла до финала Кубка Италии. В нынешнем сезоне клуб вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а в чемпионате Италии занимает четвертое место после 22 туров.

В борьбу за награду Гасперини опередил бывшего главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и наставника "Болоньи" Синишу Михайловича.

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