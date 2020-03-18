В Италии назвали ориентировочные сроки возобновления сезона

Теги коронавирус

В Италии назвали ориентировочные сроки возобновления сезона
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о запрете спортивных соревнований в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

"В данный момент мы рассматриваем вариант с абсолютным запретом на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, так как люди игнорируют рекомендации не выходить из дома.

Мы думаем, что чемпионат Италии может возобновиться в начале мая", - приводит слова Спадафоры журналиста Николо Скира в своем Twitter.

Напомним, что на данный момент в Италии умерли более двух тысяч человек. Количество заболевших превысило 31 тысячу человек.

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