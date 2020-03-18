В Италии назвали ориентировочные сроки возобновления сезона
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о запрете спортивных соревнований в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.
"В данный момент мы рассматриваем вариант с абсолютным запретом на любую спортивную деятельность на открытом воздухе, так как люди игнорируют рекомендации не выходить из дома.
Мы думаем, что чемпионат Италии может возобновиться в начале мая", - приводит слова Спадафоры журналиста Николо Скира в своем Twitter.
Напомним, что на данный момент в Италии умерли более двух тысяч человек. Количество заболевших превысило 31 тысячу человек.
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
|26
|16